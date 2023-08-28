В День знаний в Коми не будут продавать алкоголь

В День знаний, первого сентября, в Республике Коми будет действовать день трезвости.

Первого сентября на территории региона запрещена продажа спиртных напитков в рамках регионального закона «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции».

За нарушение правил розничной продажи алкоголя штраф для должностных лиц составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация товара.

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