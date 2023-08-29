Молодой ухтинец пытался обмануть бабушек на 3,3 млн рублей

В Ухте сотрудники полиции задержали курьера, забравшего 700 тысяч рублей у пенсионерки, которую обманули по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Он намеревался забрать еще у пяти пожилых женщин около 3,3 млн рублей, но не смог довести свой умысел до конца.

Злоумышленник был задержан около банкомата во время осуществления денежного перевода. 100 тысяч рублей он успел перевести своим «работодателям». Оперативники изъяли деньги и в скором времени вернут их законной владелице.

19-летний ухтинец сообщил, что осознавал незаконность своих действий. На него завели уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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