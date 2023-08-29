В Сыктывкаре заправки снова подняли цены на бензин

17 августа в Сыктывкаре выросли цены на бензин. Спустя две недели столичные АЗС вновь подняли цены на топливо.

Дешевле всего можно заправить транспортное средство на АЗС «ЛУКОЙЛ». Самый высокий ценник на топливо зафиксировано на АЗС «Движение Коми».

Публикуем актуальные цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Компания «ЛУКОЙЛ»

АИ-92 - 48,97 руб. (было 48,92 руб.) - плюс 5 коп.

АИ-95 - 52,19 руб. (было 52,14 руб.) - плюс 5 коп.

ДТ - 62,24 руб. (было 61,37 руб.) - плюс 87 коп.

«Движение Коми»

АИ-92 - 49,99 руб. (было 48,99 руб.) - плюс 1 руб.

АИ-95 - 54,99 руб. (было 53,99 руб.) - плюс 1 руб.

ДТ - 61,99 руб. (было 60,99 руб.) - плюс 1 руб.

Компания «2000»

АИ-92 - 49,20 руб. (было 48,90 руб.) - плюс 30 коп.

АИ-95 - 54,90 руб. (было 52,30 руб.) - плюс 2 руб. 60 коп.

ДТ - 61,90 руб. (было 60,40 руб.) - плюс 1 руб. 50 коп.

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