В Ухте из горящего здания автомастерской эвакуировались 15 человек
В Ухте произошел пожар в здании автомастерской. Сообщение о ЧП поступило в пожарную службу в 0:20.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, на место направились пожарно-спасательные подразделения. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировались 15 человек.
Пожарные ликвидировали возгорание в 1:20. К счастью, обошлось без пострадавших.
По предварительной версии, причиной пожара послужила неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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