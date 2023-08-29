В Ухте из горящего здания автомастерской эвакуировались 15 человек

В Ухте произошел пожар в здании автомастерской. Сообщение о ЧП поступило в пожарную службу в 0:20.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК, на место направились пожарно-спасательные подразделения. Самостоятельно из горящего помещения эвакуировались 15 человек.

Пожарные ликвидировали возгорание в 1:20. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительной версии, причиной пожара послужила неисправность электрооборудования. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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