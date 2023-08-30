В Сыктывкаре оправдали сломавшего челюсть при обороне мужчину

Сыктывкарец в баре сломал челюсть во время самообороны

В Сыктывкаре оправдали местного жителя, который приничил вред здоровью средней тяжести при обороне. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Установлено, что ЧП произошло во время конфликта в баре. Фигурант уголовного дела сломал одному из нападавших челюсть, из-за чего его обвинили в причинении средней тяжести вреда здоровью.

Суд установил, что потерпевший ударил обвиняемого кулаком в голову первым, преследуя и неоднократно ударяя его. Ответные действия ответчика судья признал самообороной и оправдал его.

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