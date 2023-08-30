Все районы Коми будут подключены к отоплению до 22 сентября

В Коми все районы подключат к теплу до конца сентября

В Коми назвали сроки начала отопительного сезона. Даты озвучил министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов на заседании правительство региона.

По словам Чибисова, в настоящий момент в Воркуте уже начался отопительный сезон. В Троицко-Печорском районе подачу тепла завершат к 1 сентября.

Кроме того, до 4 сентября включат батареи в Ижемском районе, до 5 сентября – в Сысольском районе, до 8 сентября – в Вуктыле, до 9 сентября – в Инте, до 10 сентября – в Корткеросском и Усть-Вымском районах, а также в Усинске, до 11 сентября – в Сыктывдинском, до 15 сентября – в Княжпоготском и Удорском районах, , в Печоре – до 10 сентября, в Усть-Цилемском районе – до 14 сентября, в Ухте – до 20 сентября.

В Усть-Куломском районе включат тепло до 12 сентября, в Койгородском районе работы окончат 11 сентября. До 20 сентября подадут тепло в Прилузском районе, а до 18-го числа в Сосногорске. В Сыктывкаре дома подключат к центральному отоплению до 22 сентября.

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