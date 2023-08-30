Мост через Уйюву в районе Коми отремонтируют за 13,4 млн рублей

В Сосногорском районе отремонтируют старый мост

Финансовое управление администрации Сосногорского района разместило аукцион 28 августа на портале госзакупок на ремонт пешеходного моста через реку Айюву. Максимальная стоимость контракта составит 13,4 млн рублей.

Торги должны будут состояться 7 сентября, согласно условияс, подрядчик должен закончить работы до 31 октября. В частности нужно будет демонтировать старый деревянный настил и поставить новый, а также заменить опоры и троссы.

В настоящий момент вопрос по организации переправы людей остается открытым. Предварительно известно, что их будут переправлять на лодке, сообщили в БНК.

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