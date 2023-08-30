Житель Усть-Вымского района позвонил в полицию и сознался в изнасиловании

Суд оштрафовал на 1000 рублей жителя Усть-Вымского района за ложное сообщение об изнасиловании. Детали случившегося рассказали в пресс-службе судов Коми.

Все произошло в мае текущего года. Мужчина распивал с сожительницей спирные напитки. Женщина предложила ему «на спор» позвонить в полицию и сообщить об изнасиловании. Он позвонил в полицию и сообщил, что изнасиловал сожительницу.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошутил и позвонил в полицию «ради спора».

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