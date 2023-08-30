Врач-гастроэнтеролог из Коми развеяла мифы о гастрите

Врач-гастроэнтеролог КДЦ Коми Елена Гурылева развеяла мифы о гастрите

Врач-гастроэнтеролог КДЦ Коми Елена Гурылева развеяла мифы о гастрите. Посвященный гастриту ролик вышел на YouTube-канале центра медицинской профилактики Коми «Здоров11».

Гастрит - это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, основной причиной развития которого является бактерия helicobacter pylori.

Елена Гурылева развеяла несколько мифов о гастрите. Например, неприятные ощущения со стороны желудка называются диспепсией. То, что гастрит развивается от неправильного питания - тоже миф. Также необязательно при данном заболевании пить ферменты, так как это не поможет его вылечить.

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