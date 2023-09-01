Воркутинца будут судить за мошенничество при получении выплат

40-летнего воркутинца подозревают в мошенничестве при получении выплат. В пресс-службе СУ СКР по РК сообщили, что расследование уголовного дела завершено.

В прошлом году мужчина предъявил листок нетрудоспособности по месту работы, на основании которого получил денежное пособие. Листок нетрудоспособности был получен за взятку, переданную врачу через посредника.

Другое уголовное дело расследовалось в отношении врача по факту получения взятки и служебного подлога. В настоящее время расследование завершено.

В скором времени уголовное дело будет направлено на рассмотрение в суд.

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