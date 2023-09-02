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НовостиОбщество2 сентября 2023 6:53

В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей 48-летней женщины

Ее искали больше двух недель
Источник:kp.ru
В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей 48-летней женщины

В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей 48-летней женщины

Фото: Наталья ВОЛКОВА

В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей женщины 1975 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, женщина пропала еще 17 августа. С тех пор ее местонахождение оставалось неизвестным. Позднее стало известно, что сыктывкарку удалось найти. В поисковом отряде уточнили, что женщина жива. Где жительница Коми была все это время и при каких обстоятельствах ее нашли, не сообщается.

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