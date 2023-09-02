В Коми иномарка сбила 7-летнего мальчика, который выехал на дорогу на велосипеде

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 1 сентября, в Усть-Цилемском районе Renault KAPTUR сбил 7-летнего ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Авария произошла в 15.45 в деревне Карпушевка. Мужчина 1969 года рождения ехал за рулем Renault по улице Авиационной. Напротив дома №93 иномарка сбила мальчика. Ребенок выехал на велосипеде со двора на дорогу.

В результате ДТП пострадавший получил ссадины лба и височной части головы, правого предплечья, колен, спины. Госпитализация мальчику не понадобилась. Ребенок находился на улице без взрослых. Водитель легковушки получил права в 1999 году.

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