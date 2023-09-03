Житель Кирова срезал габаритный фонарь на железнодорожной платформе Сосногорска

На железнодорожной платформе Сосногорска житель Кирова срезал габаритный фонарь. В пресс-службе судов Коми рассказали, что уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Водитель-экспедитор из Кировской области срезал у прицепа-рефрижератора, стоящего на платформе, габаритный фонарь. Сумма ущерба составила около 2 065 руб.

Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что мужчина вернул габаритный фонарь.

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