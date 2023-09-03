Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 сентября 2023 6:00

Житель Кирова срезал габаритный фонарь на железнодорожной платформе Сосногорска

В Коми на железнодорожной станции житель Кирова срезал габаритный фонарь
Источник:kp.ru
Житель Кирова срезал габаритный фонарь на железнодорожной платформе Сосногорска

Житель Кирова срезал габаритный фонарь на железнодорожной платформе Сосногорска

На железнодорожной платформе Сосногорска житель Кирова срезал габаритный фонарь. В пресс-службе судов Коми рассказали, что уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Водитель-экспедитор из Кировской области срезал у прицепа-рефрижератора, стоящего на платформе, габаритный фонарь. Сумма ущерба составила около 2 065 руб.

Уголовное дело было прекращено в связи с тем, что мужчина вернул габаритный фонарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сегодня в Коми будет дождливо и туманно (подробнее)