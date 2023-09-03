В Коми выросло производство оленины, топливных брикетов и сливочного масла

Относительно января-июля индекс промышленного производства в Республике Коми составил 98%. В Комистате сообщили, что снижение произошло в связи отрицательными тенденциями по таким укрупненным видам деятельности, как деятельность по ликвидации загрязнений, водоснабжение и кондиционирование воздуха, обеспечение паром, газом и электроэнергией, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых.

В сырьевом секторе больше добыто песка, меньше - меньше попутного и природного газа. В обрабатывающем секторе заметно было зафиксировано снижение выпуска топливных гранул (на 13 %), пластмассовых оконных и дверных блоков (на 19% и 35% соответственно), спецодежды (на 35%).

Однако в это время было существенно больше произведено сливочного масла (на 31%), топливных брикетов (на 43%), замороженной оленины (в 1,7 раза).

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