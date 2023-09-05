За прошедшую неделю в Коми выявили 67 нетрезвых водителей

Три города в Коми оказались лидерами по нетрезвому вождению

В ГИБДД Коми сообщили результаты проверок за прошедшую неделю. По предоставленным данным, в период с 28 августа по 3 сентября от управления транспортом отстранили 67 нетрезвых водителей. Больше всего пьяных выявили в Усинске, Ухте и Сыктывкаре.

Только за прошедшие выходные, сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом 32 водителей, которые сели пьяными за руль. Среди них были и те, кто отказался от медицинского освидетельствования.

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