Сыктывкарец похитил у знакомого почти 1,5 млн рублей

Суд вынес приговор жителю Сыктывкара за хищение у знакомого 1 млн 489 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе горсуда, его оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Все произошло 11 мая текущего года. Мужчина решил украсть у знакомого деньги с банковского счета. С помощью мобильного приложения он перевел деньги с его банковской карты на другие счета.

Во время судебного рассмотрения подсудимый вернул знакомому лишь 750 тысяч рублей.

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