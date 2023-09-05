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НовостиОбщество5 сентября 2023 8:48

Волонтеры сообщили о поисках пропавшего в Коми 43-летнего Андрея Мардасова

В Усинске 3 сентября пропал мужчина
Источник:kp.ru
Волонтеры сообщили о поисках пропавшего в Коми 43-летнего Андрея Мардасова

Волонтеры сообщили о поисках пропавшего в Коми 43-летнего Андрея Мардасова

Волонтеры «Лиза Алерт Коми» сообщили в поисках пропавшего в Усинске 43-летнего Андрея Мардасова. Он не дает о себе знать с третьего сентября.

Приметы: кареглазый, рост 174 см, темные волосы, телосложение нормальное. Он был одет в шорты и футболку.

Связаться с волонтерами можно по номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 101 06 25.

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