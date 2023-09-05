Волонтеры сообщили о поисках пропавшего в Коми 43-летнего Андрея Мардасова
Волонтеры «Лиза Алерт Коми» сообщили в поисках пропавшего в Усинске 43-летнего Андрея Мардасова. Он не дает о себе знать с третьего сентября.
Приметы: кареглазый, рост 174 см, темные волосы, телосложение нормальное. Он был одет в шорты и футболку.
Связаться с волонтерами можно по номерам телефонов: 8 (800) 700 54 52, 8 (904) 101 06 25.
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