На время осенней распутицы в Коми ограничат движение большегрузов

В 2023 году в Республике Коми с 9 октября по 7 ноября будет действовать временное ограничение движения тяжелой техники.

На портале общественного обсуждения проектов нормативных актов Минстрой Коми опубликовал проект приказа о введении временных ограничений движения по некоторым автодорогам.

Для грунтовых дорог ограничение будет полторы тонны на ось ТС. Ограничение движения позволит обеспечить безопасность дорожного движения и обеспечить сохранность дорог в осенний период.

В списке перечислены 80 участков автомобильных дорог.

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