Действительно ли программисты Коми много зарабатывают? Зарплатный обзор профессии

Предлагаемая зарплата в ИТ-сфере напрямую зависит от опыта и стажа работника Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, на какую зарплату может претендовать начинающий IT-специалист в Коми. Согласно исследованию hh.ru, айтишник без опыта может рассчитывать на 37 тысяч рублей в месяц. Если соискатель хочет получать желанные 100 тысяч рублей, то от него требуется трехлетний непрерывный и продуктивный стаж работы.

- В Коми на данный момент начинающий программист может рассчитывать на доход не выше 36 900 рублей. А вот доход более 90 500 рублей в ИТ-сфере возможен лишь после наработки 3-летнего успешного и продуктивного стажа, - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Самые высокие зарплаты для айтишников предлагают в Санкт-Петербурге (160 тысяч рублей), а вот меньше всего Ненецком АО: максимальная планка превышает чуть 45 тысяч рублей.

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