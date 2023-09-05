Ухтинка Оксана Самойлова и Джиган отметили 9-летие дочери Леи

Накануне ухтинка Оксана Самойлова и ее супруг Джиган отпраздновали день рождения своей дочери Леи - девочке исполнилось 9 лет. Родители устроили ей настоящий праздник.

На вечеринке были танцы, угощения, многоярусный торт, а также стрельба из лука. По традиции звездная семья устроила фотосессию с Леей. Девочка позировала перед камерой с праздничным тортом в руках.

Ухтинка Оксана Самойлова и Джиган отметили 9-летие дочери Леи

«Какое наслаждение вчера было наблюдать за Леюшкиным счастьем, это отдача и благодарность на 10001%», — написала Самойлова.

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