Брат и сестра из Сыктывкара пойдут под суд за наркотики

В Сыктывкаре молодые брат и сестра будут осуждены за распространение наркотиков

В Сыктывкаре осудят брата и сестру за покушение на незаконный сбыт наркотиков через интернет. Информацию об этом передали в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, 32-летний фигурант уголовного дела привез наркотики домой и попросил свою 24-летнюю сестру расфасовать их и разложить по закладкам. Девушка сделала тайники в лесу, а после отправила фото мест брату.

Вскоре девушка решила также заняться распространением наркотиков. Во время очередной попытки и ее, и ее подельника задержали сотрудники полиции. Уголовное дело будут рассматривать в Сыктывкарском городском суде.

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