Лежал без сознания: в Сыктывкаре полицейские задержали наркосбытчика

В столице Коми полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

Сотрудники ППС заметили группу людей, а на земле рядом с ними лежал парень в бессознательном состоянии. Полицейские вызвали на место скорую помощь.

После того, как молодой человек пришел в себя и начал вести себя неадекватно, его вещи досмотрели в присутствии понятых. Полицейскими был обнаружен сверток, внутри которого находились небольшие пакетики с неизвестным веществом.

Задержанным оказался 22-летний уроженец Йошкар-Олы. Он рассказал, что прибыл в Сыктывкар для сбыта наркотиков. Экспертиза установила, что в свертках находится наркотическое средство общей массой 14,54 граммов.

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