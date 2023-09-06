В Коми две бабушки заблудились в лесном массиве

Две бабушки в Коми заблудились в лесном массиве

В понедельник, четвертого сентября, в Республике Коми в лесу потерялись две бабушки. К счастью, они смогли успешно вернуться домой.

Как сообщает «Комиинформ», первый случай произошел около дач в Сосногорском районе, где заблудилась 82-летняя пенсионерка. Через некоторое время ее дочь позвонила спасателям. Оказалось, что пожилая женщина находилась в 200 метрах от дороги и вышла благодаря громким сигналам спасателей.

Второй случай произошел под Сыктывкаром. 73-летняя женщина так же заблудилась в лесу. Спасателям с помощью разговора по телефону определили ее местоположение и объяснили ей, как выбраться из леса.

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