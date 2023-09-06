Усть-куломец будет ждать в колонии приговор за угрозы убить дочь и супругу

Жителю села Нижний Воч суд вынес приговор за приобретение, хранение, ношение и продажу оружия. Его приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В мае 2018 года мужчина купил у односельчанина охотничий карабин. В течение трех лет оружие хранилось у него, после чего он продал его третьему лицу.

Также мужчину обвиняют в неоднократных угрозах убийством в адрес жены и дочери, а также в покушении на убийство жены с использованием оружия и причинении легкого вреда здоровью ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми в лесном массиве потерялись две бабушки (подробнее)