В Коми скончался автор гимна Сосногорска Станислав Пахтушкин

Композитор и поэт Станислав Пахтушкин скончался на 85 году жизни.

Автор гимна и почетный житель Сосногорска, заслуженный работник культуры РК и РФ ушел из жизни четвертого сентября, сообщили «Вести Тимана. Сосногорск».

В феврале 2019 года Станислав Пахтушкин отметил 80-летний юбилей. Тот юбилейный вечер собрал творческие коллективы Сосногорска, а также руководство муниципалитета выделило средства на издание новой книги Станислава Пахтушкина.

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