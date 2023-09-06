В Коми скончался автор гимна Сосногорска Станислав Пахтушкин
Композитор и поэт Станислав Пахтушкин скончался на 85 году жизни.
Автор гимна и почетный житель Сосногорска, заслуженный работник культуры РК и РФ ушел из жизни четвертого сентября, сообщили «Вести Тимана. Сосногорск».
В феврале 2019 года Станислав Пахтушкин отметил 80-летний юбилей. Тот юбилейный вечер собрал творческие коллективы Сосногорска, а также руководство муниципалитета выделило средства на издание новой книги Станислава Пахтушкина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Усть-куломец будет ждать в колонии приговор за угрозы убить дочь и супругу (подробнее)