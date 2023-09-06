В Ухте две неадекватные женщины устроили дебош в развлекательном заведении
Накануне в Ухте две женщины устроили дебош в развлекательном заведении. На место прибыли росгвардейцы.
Сотрудники заведения рассказали, что две посетительницы пытались спровоцировать конфликт с работниками, ругались грубой нецензурной бранью и проявляли агрессию. Они не реагировали на замечания персонала и отказались покидать помещение.
Сотрудники Росгвардии задержали женщин 26 и 45 лет. Их доставили в отделение полиции.
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