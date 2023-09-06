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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:18

В Ухте две неадекватные женщины устроили дебош в развлекательном заведении

В Коми росгвардейцы задержали женщин, устроивших дебош в заведении
Источник:kp.ru
В Ухте две неадекватные женщины устроили дебош в развлекательном заведении

В Ухте две неадекватные женщины устроили дебош в развлекательном заведении

Накануне в Ухте две женщины устроили дебош в развлекательном заведении. На место прибыли росгвардейцы.

Сотрудники заведения рассказали, что две посетительницы пытались спровоцировать конфликт с работниками, ругались грубой нецензурной бранью и проявляли агрессию. Они не реагировали на замечания персонала и отказались покидать помещение.

Сотрудники Росгвардии задержали женщин 26 и 45 лет. Их доставили в отделение полиции.

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