В Ухте две неадекватные женщины устроили дебош в развлекательном заведении

Накануне в Ухте две женщины устроили дебош в развлекательном заведении. На место прибыли росгвардейцы.

Сотрудники заведения рассказали, что две посетительницы пытались спровоцировать конфликт с работниками, ругались грубой нецензурной бранью и проявляли агрессию. Они не реагировали на замечания персонала и отказались покидать помещение.

Сотрудники Росгвардии задержали женщин 26 и 45 лет. Их доставили в отделение полиции.

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