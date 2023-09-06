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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:48

Объявлен в розыск: в Сыктывкаре водитель электросамоката сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

В Сыктывкаре ищут сбившего двух пешеходов водителя электросамоката
Источник:kp.ru
Объявлен в розыск: в Сыктывкаре водитель электросамоката сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Объявлен в розыск: в Сыктывкаре водитель электросамоката сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

Вчера, пятого сентября, в Эжвинском районе Сыктывкара водитель электросамоката сбил двух пешеходов и скрылся с места. ДТП произошло около дома №3 по проспекту Бумажников.

Неустановленный водитель электросамоката не справился с управлением и сбил 22-летнего парня и 21-летнюю девушку. Они получили различные травмы, госпитализация им не потребовалась.

В ГИБДД по РК сообщили, что водителя электросамоката объявили в розыск.

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