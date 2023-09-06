В Сыктывдинском районе полицейская собака вычислила грабителя

В Сыктывдинском районе служебная собака помогла сотрудникам полиции раскрыть квартирную кражу. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РК.

45-летний местный житель обратился в полицию и рассказал, что неизвестный проник в его квартиру и похитил продукты на сумму более 1 200 рублей. По предварительной версии, он залез в помещение путем повреждения оконной рамы.

Служебная собака взяла след и привела полицейских к дому ранее судимого 38-летнего сыктывкарца. На него завели уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Объявлен в розыск: в Сыктывкаре водитель электросамоката сбил пешеходов и скрылся с места ДТП (подробнее)