В Коми ожидается аномальная температура воздуха

Аномальную погоду прогнозируют в Коми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Коми ожидается аномальная погода. Температура воздуха в республике поднимется до +21 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, это очень высокий показатель для севера страны.

— Температуры максимальные в диапазоне от +18 до +21 градуса. Это очень высокие температуры для северо-востока России, — пояснил ученый.

Так, сегодня и завтра температурные отклонения достигнут семи градусов.

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