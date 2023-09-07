У жителя Сыктывкара конфисковали 100 тысяч рублей за пьяную езду

Судебные приставы Сыктывкара окончили судебное производство в отношении 51-летнего местного жителя. По предоставленным данным, мужчина получил уголовное наказание и конфискацию в размере 100 тысяч рублей за пьяное вождение.

В ведомстве отметили, что сыктывкарец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года за управление в состоянии алкогольного опьянения, когда снова сел за руль нетрезвым и совершил ДТП.

В результате ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 240 часов. Также его лишили права заниматься вождением на два года. Дополнительно у него конфисковали 100 тысяч рублей, средства направили в бюджет.

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