В Коми 15-летний подросток обвиняется в краже денег с банковского счета

В отношении несовершеннолетнего жителя Усинска возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усинске 15-летний подросток обвиняется в краже. Мальчик обворовал 64-летнего пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По версии следствия, подросток воспользовался моментом и перевел с мобильного приложения своего пожилого знакомого 70 тысяч рублей. Крупную сумму юноша потратил на свои нужды.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия по закреплению доказательственной базы, - заключили в ведомстве.

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