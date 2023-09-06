Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 13:20

В Коми 15-летний подросток обвиняется в краже денег с банковского счета

В Коми 15-летний мальчик обворовал пенсионера
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В отношении несовершеннолетнего жителя Усинска возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета

В отношении несовершеннолетнего жителя Усинска возбуждено уголовное дело за кражу денег с банковского счета

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Усинске 15-летний подросток обвиняется в краже. Мальчик обворовал 64-летнего пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По версии следствия, подросток воспользовался моментом и перевел с мобильного приложения своего пожилого знакомого 70 тысяч рублей. Крупную сумму юноша потратил на свои нужды.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия по закреплению доказательственной базы, - заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жить без чувства юмора трудно»: интинский преподаватель Николай Морозов поделился с «Комсомолкой» историей своей жизни