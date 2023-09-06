В Сыктывкаре волки напали на двух собак: питомцев спасли

В Сыктывкаре волки дважды за ночь нападали на собак Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на среду, 6 сентября, в сыктывкарской Верхней Максаковке волки два раза нападали на собак. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Один из таких случаев произошел в 3.30. Сыктывкарцы рассказали, что на 6-й линии волки едва не утащили собаку. Хозяева услышали лай и прогнали хищника. Таким образом им удалось спасти питомца.

Кроме того, на улице Родниковой волки также напали на собаку. Они оставили раны на теле питомца. К счастью, собаку удалось спасти.

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