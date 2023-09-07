Житель Коми незаконно срубил деревья и сам сообщил о нарушении

В отношении 55-летнего жителя Печорского района утвердили обвинительное заключение. Мужчину обвинили в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Коми.

По предоставленным данным, в декабре 2022 года и мае 2023 года фигурант уголовного дела незаконно срубил деревья на дрова. Ущерб лесному фонду оценили в 73 тысячи рублей.

О преступлениях мужчина сообщил сам. Уголовное дело будут рассматривать в Печорском городском суде.

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