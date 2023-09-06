Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 15:04

В Сыктывкаре подростки устроили драку на детской площадке

Подросток устроил драку в Сыктывкаре
Источник:kp.ru
Полиция начала проверку после того, как к ним попал данный ролик

Полиция начала проверку после того, как к ним попал данный ролик

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сыктывкарской Орбите подростки стали участниками драки. Видео с камер наблюдения попало в соцсети.

На кадрах видно, как юноша нападает на человека и наносит ему удары. Все это происходит на глазах у нескольких его ровесников.

По факту произошедшего никаких заявлений в полицию подано не было, однако правоохранители проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре волки напали на двух собак: питомцев спасли (подробности)