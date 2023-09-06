В Сыктывкаре подростки устроили драку на детской площадке

Полиция начала проверку после того, как к ним попал данный ролик
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В сыктывкарской Орбите подростки стали участниками драки. Видео с камер наблюдения попало в соцсети.
На кадрах видно, как юноша нападает на человека и наносит ему удары. Все это происходит на глазах у нескольких его ровесников.
По факту произошедшего никаких заявлений в полицию подано не было, однако правоохранители проводят проверку.
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