Язва и температура под 40 градусов: жителей Коми предупредили об опасной и смертельной болезни

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России обнаружены очаги сибирской язвы. Болезнь очень опасна для человека и смертельна для животных. Как сообщает пресс-служба минсельхоза Коми, с начала года случаи заражения зарегистрированы сразу в нескольких субъектах России. Так, в Чувашкой Республике, Тамбовской, Рязанской, и Воронежской областях болезнь поразила крупный рогатый скот, а в Тыве сибирская язва была найдена у лошади. Выявлены случаи заболевания и среди людей.

Жителей Коми просят проявлять бдительность и соблюдать технику безопасности. Заражение может произойти несколькими путями, сообщает ведомство.

- Человек может заразиться сибирской язвой при употреблении продуктов животноводства (мясо, молоко), не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу, приобретенных в неустановленных местах торговли. Также заражение может наступить при уходе за больным животным, его убое, - объяснили в минсельхозе.

В ведомстве заявили, что категорически запрещается вскрывать труп зараженного животного.

Справка

Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Протекает в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

Клинические признаки острого и подострого течения болезни у животных характеризуется следующими особенностями: повышение температуры тела до 41–42 °C, мышечная дрожь, учащение пульса и дыхания, беспокойство, угнетенное состояние, отказ от корма, припухлости на коже, отеки в области подгрудка, шеи, живота, колики, рвота. При остром течении болезни летальный исход наступает на вторые-третьи сутки со дня проявления клинических признаков.

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