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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 8:48

Не уступил дорогу: под Ухтой водитель «Ниссана» устроил ДТП

В Коми при столкновении двух иномарок пострадал мужчина
Источник:kp.ru
Не уступил дорогу: под Ухтой водитель «Ниссана» устроил ДТП

Не уступил дорогу: под Ухтой водитель «Ниссана» устроил ДТП

Вчера, шестого сентября, под Ухтой столкнулись автомобили ь Nissan Almera и Daewoo Matiz. ДТП произошло на 8 километре дороги «Подъезд к Яреге».

В ГИБДД по РК рассказали, что виновником аварии оказался 68-летний водитель «Ниссана». При повороте налево он не уступил дорогу движущейся иномарке.

В результате ДТП пострадал 36-летний водитель «Дэу». Его госпитализировали с различными травмами.

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