Угнавший два автомобиля житель Жешарта на 1,5 года отправится в тюрьму

Суд вынес приговор 19-летнему жителю Жешарта, совершившему два угона автомобилей и другие преступления. Его приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. В пресс-службе прокуратуры РК рассказали, что свою вину он признал и пояснил, что поведение было спровоцировано из-за злоупотребления алкоголем.

10 января текущего года молодой человек зашел в квартиру к нетрезвому соседу. Незваный гость забрал телефон потерпевшего, банковскую карту, а также ключи от автомобиля Lada Granta. Ночью он разъезжал на угнанной машине, банковской картой оплатил продукты, спиртное и заправил машину. Пьяный юноша не справился с управлением и врезался в дерево. Бросив машину, он вернулся домой на попутке. В общей сложности с карты было потрачено 11 тысяч рублей.

4 марта текущего года пьяный подсудимый угнал у знакомой автомобиль Daewoo Matiz и сбил пожилую женщину. От помощи пенсионерка отказалась, а его в скором времени задержали полицейские.

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