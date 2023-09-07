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НовостиОбщество7 сентября 2023 12:49

Партия обновленных банкнот номиналом пять и 10 рублей вернулись в Коми

В Коми вернулись в оборот купюры номиналом пять и 10 рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Нацбанк Коми

Фото: Нацбанк Коми

В Коми вернулись пятирублевые и десятирублевые обновленные банкноты. О поступлении партии купюр рассказали в пресс-службе Нацбанка республики.

– Пяти- и десятирублевые банкноты – это не новые деньги. Так, пятирублевая банкнота введена в обращение с 1998 года, а десятирублевая в этой модернизации – с 2004 года, – напомнили в Нацбанке.

В пресс-службе объяснили, что возврат бумажных банкнот обуславливается тем, что они дешевле в производстве, а монеты часто оседают в копилках и не участвуют в обороте.

Известно, что дизайн денег остался таким же, как их запомнили жители республики еще в нулевые, когда они исчезли.

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