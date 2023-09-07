Главным дирижером в Театре оперы и балета Коми стал Иван Виноградов

Иван Виноградов работал с коллективами МГИМ имени А. Г. Шнитке

В Театре оперы и балета Коми назначен новый главный дирижер. Им стал 35-летний Иван Виноградов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

Виноградов является выпускником Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке. За плечами дирижера работа руководителем камерным оркестром и Оркестром народных инструментов Московского областного колледжа им. С. С. Прокофьева.

В качестве театрального дирижера сотрудничал с ГИТИСом, Московским домом оперы, МГАДМТ имени Н. Сац, театром оперы и балета им. П. И. Чайковского Удмуртской республики.

Он один из основателей (NE)зависимого театра.

Сыктывкарскому зрителю знаком по опере Гаэтано Доницетти «Любовный напиток»: как приглашённый музыкант он дирижировал Театре оперы и балета Коми 11 мая 2023 года. Увидеть нового главного дирижера за пультом в Сыктывкаре можно будет уже 22 сентября в балете «Тысяча и одна ночь».

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