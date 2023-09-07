Когда жители Коми смогут увидеть звездопад Персеиды в сентябре 2023 года

Пик метеорного потока Эпсилон-Персеиды приходится на 9 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Коми смогут стать свидетелями звездопада Персеиды. Его пик придется на эти выходные. Так, в час на ночном небе могут пролететь до пяти метеоров.

Как рассказали астрономы, в Северном полушарии радиант будет виден всю ночь, начиная с 22:00 по местному времени.

Больше всех повезет воркутинцам, решившим понаблюдать за космическим явлением, говорят ученые.

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