В Коми за заключенный контракт наказали начальника отдела пенсионного фонда

Начальник отделения Фонда пенсионного и социального страхования получил штраф

В Сыктывкаре прокуратура проверила местное отделение Фонда пенсионного и социального страхования в сфере закупок для государственных нужд. Во время проверки выявили факт нарушения порядка формирования цены контракта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По предоставленным данным, в ведомстве выявили, что в начале апреля 2023 года между фондом и компанией АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» заключили контракт на сумму 395 тыс. руб. Однако при расчете максимальной цены контракта использовался непредусмотренный законодательством метод.

В итоге в отношении должностного лица фонда возбудили административное дело о несоблюдении порядка или формы обоснования цены контракта и наказали штрафом в размере десяти тысяч рублей. Решение было обжаловано в суде, но Сыктывкарский городской суд оставил жалобу без удовлетворения.

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