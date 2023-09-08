Елена Катаева покинула должность директора в финно-угорском этнопарке

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Елена Катаева после шести лет руководства покинула должность директора финно-угорского этнопарка. Об этом сообщили в БНК.

По информации агентства, последним рабочим днем для нее станет 10 сентября. Елена Катаева не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

Этнопарк она возглавила в марте 2017 года, до этого трудилась начальником социально-экономического отдела в представительстве Коми на Северо-Западе.

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