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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:15

Елена Катаева покинула должность директора в финно-угорском этнопарке

Последним рабочим днем Елены Катаевой станет 10 сентября
Источник:kp.ru
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Елена Катаева после шести лет руководства покинула должность директора финно-угорского этнопарка. Об этом сообщили в БНК.

По информации агентства, последним рабочим днем для нее станет 10 сентября. Елена Катаева не стала опровергать или подтверждать эту информацию.

Этнопарк она возглавила в марте 2017 года, до этого трудилась начальником социально-экономического отдела в представительстве Коми на Северо-Западе.

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