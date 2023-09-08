В Сосногорске водитель иномарки протаранил здание ЖД вокзала

Вчера, седьмого сентября, в Сосногорске водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с рулевым управлением и врезался в здание ЖД вокзала. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по РК.

Водитель иномарки двигался по улице Нагорной в сторону улицы Вокзальной. В результате ДТП он получил различные травмы.

В настоящее время Госавтоинспекция устанавливает все детали случившегося.

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