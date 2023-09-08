Жителей Сыктывкара просят сообщать об аварийных деревьях

На сегодняшний день в Сыктывкаре продолжается рубка аварийных деревьев. МКП «Дорожное хозяйство» призывает жителей столицы сообщать о насаждениях, представляющих опасность.

Администрация Сыктывкара с ЦУР РК до 15 сентября собирает данные от горожан о местонахождении деревьев, представляющих опасность. Чтобы оставить координаты локаций насаждений, нужно заполнить специальную форму https://clck.ru/35W3gh.

На основании заявок будет составлен перечень мест, где располагаются аварийные деревья, после чего будет сформирован план мероприятий для решения данной проблемы.

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