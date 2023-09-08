В Коми пропал без вести 53-летний Олег Пигулин

В Усинске ведутся поиски без вести пропавшего 53-летнего Олега Пигулина. Как сообщает группа «Хорошие люди Усинска», мужчина не выходит на связь с 26 июня.

Приметы: карие глаза, худощавый, рост 170 см, светлые волосы, имеется залысина. Во что был одет Олег Пигулин в день исчезновения - неизвестно.

Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по номерам телефонов: 8 (963) 557 01 54, 8 (82144) 5 44 57.

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