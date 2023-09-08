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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 8:48

В Сыктывдине парень обокрал своего работодателя и купил на ворованные деньги машину

В Коми парень украл у работодателя 220 тысяч рублей
Источник:kp.ru
В Сыктывдине парень обокрал своего работодателя и купил на ворованные деньги машину

В Сыктывдине парень обокрал своего работодателя и купил на ворованные деньги машину

Житель села Пажга обратился в полицию и сообщил, что из его машины пропали 220 тысяч рублей. Он указал на 21-летнего парня, который выполнял строительные работы и разные поручения, а также имел доступ к автомобилю.

В пресс-службе МВД по РК сообщили, что предположения заявителя оказались верными. Рабочий рассказал, что на украденные деньги купил «Ладу» десятой модели за 60 тысяч рублей, оплатил 25 тысяч рублей за его транспортировку и 30 тысяч рублей потратил на алкоголь и продукты.

Ранее молодой человек был судим за вымогательство и кражу. Он раскаялся в содеянном и вернул заявителю 105 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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