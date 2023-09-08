Ежедневно каждый пятый житель Коми пьет минералку

Каждый пятый житель Республики Коми пьет минеральную воду ежедневно, каждый четвертый - раз в месяц. Данные предоставил Комистат.

В Коми разведано 14 месторождений лечебных минеральных вод, из которых эксплуатируются - 6. Пятигорский институт курортологии подтвердил полезные свойства республиканских вод.

В прошлом году производители Сосногорска, Ухты и Сыктывкара выпустили около 5 млн литров минеральной воды.

19% жителей Коми пьют минералку несколько раз в месяц, 19% - каждый день или несколько раз в неделю, 23% - один раз в месяц или реже.

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