В Ухте иностранные студенты хотели заработать на продаже наркотиков

В Ухте двое студентов из стран ближнего зарубежья хотели заработать на наркотиках. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РК, возбуждены уголовные дела, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Молодые люди являлись участниками ОПГ, занимающейся сбытом наркотиков с использованием Интернета. В августе 2023 года в Сыктывкаре они изъяли из тайников синтетические наркотики массой около 550 гр. Иностранные студенты хотели доставить запрещенные вещества в Ухту для фасовки и сбыта, но были задержаны оперативниками.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Расследование продолжается.

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