За неделю в Коми подорожали бананы, огурцы и чай

Комистат опубликовал данные об изменении цен на продукты с 29 августа по 4 сентября.

Зафиксировано повышение цен на: лук репчатый - на 1,1%, мясо кур, рыбу мороженую, молоко пастеризованное - на 1,2-1,8%, маргарин - на 2,2%, колбасы вареные - на 2,4%, масло сливочное - на 3,1%, вермишель - на 3,2%, чай черный байховый и бананы - на 6%, огурцы - на 7,1%.

За прошедшую неделю снизились цены на: картофель и помидоры - на 1,1%, яблоки - на 1,6%, свеклу - на 3,5%, морковь - на 9,5%, капусту белокочанную - на 12,3%.

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