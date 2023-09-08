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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:48

В Коми завершились поиски мужчины, пропавшего в День знаний

Ухтинец Андрей Зозуля не выходил на связь с 1 сентября
Источник:kp.ru
В Коми завершились поиски мужчины, пропавшего в День знаний

В Коми завершились поиски мужчины, пропавшего в День знаний

В Ухте завершились поиски пропавшего без вести мужчины. 32-летний Андрей Зозуля перестал выходить на связь 1 сентября.

В поисках ухтинца принимали участие поисковики отряда «Лиза Алерт Коми».

Вчера, седьмого сентября, поиски мужчины завершились. Неизвестно, был ли найден мужчина. Добровольцы прекращают работы по нескольким причинам, объяснили в «Лиза Алерт», например, по требованию родственников или самого пропавшего, который по тем или иным причинам не хочет выходить на связь с родными.

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